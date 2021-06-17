مستثمر كبير يتخارج من "أبوظبي التجاري".. باع حصته بـ1.1 مليار درهم

باع مستثمر في بنك أبوظبي التجاري، ثاني أكبر بنك في أبوظبي، حصته بالكامل في البنك المقرض مقابل 1.1 مليار درهم (300 مليون دولار).

وعرض المساهم الذي لم يكشف عنه 164 مليون سهم في بنك أبوظبي التجاري بسعر 6.70 درهم (1.82 دولار) للسهم، وفقا للشروط التي اطلعت عليها "بلومبرغ". وتم استلام عطاءات أكثر من المعروض على هذا المستوى.

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وتم طرح الأسهم بخصم 5.5% عن سعر إغلاق السهم البالغ 7.09 درهم. وارتفعت أسهم بنك أبوظبي التجاري بنسبة 14% لهذا العام، أي أقل من نصف الزيادة البالغة 33% لمؤشر سوق أبوظبي العام ADX.

ولم يتعاف السهم بعد من الركود الناجم عن الوباء، كما كان متخلفًا عن مكاسب بنسبة 31% لبنك أبوظبي الأول، أكبر بنك في الإمارات العربية المتحدة.

وأشار إدموند كريستو، محلل مالي، إلى أنه "من الصعب تحقيق النمو إذ يحتاج البنك إلى الاستثمار لتحسين قدرته التنافسية واستعادة حصته في السوق.. لا يزال التوسع أمرًا ضروريًا لدعم توقعات الإيرادات الضعيفة في بنك أبوظبي التجاري نظرًا لبيئة أسعار الفائدة المنخفضة. لذلك، من المرجح أن يركز البنك على المزيد من فرص الدمج".

الأسهم المعروضة (164 مليون سهم)، تعادل 2.4% من القيمة السوقية للبنك، وكان النطاق السعري الاسترشادي بين 6.5 درهم و 6.8 درهم.

وأغلقت أسهم بنك أبوظبي التجاري على انخفاض بنسبة 5% إلى 7.09 درهم.