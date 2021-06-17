"ينساب" تعلن توزيعات أرباح بـ843.7 مليون ريال على المساهمين

أعلنت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب" عن قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول من العام 2021، بإجمالي مبلغ 843.75 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة 562.5 مليون سهم.

وقالت "ينساب" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 1.5 ريال لكل سهم، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.

مادة اعلانية

وذكرت الشركة أن تاريخ الأحقية يوم الخميس 1 يوليو 2021، على أن تكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيكون تاريخ التوزيع 13 يوليو 2021.

كانت شركة ينبع الوطنية للبتروكيماويات "ينساب"، قد أعلنت عن تحقيق نمو كبير بواقع 302% في الأرباح عن الربع الأول من العام الجاري، وسجلت صافي ربح يتجاوز 420 مليون ريال مقابل 104.5 مليون ريال في الفترة المقابلة من عام 2020.

وارتفع صافي ربح شركة "ينساب"، بنسبة 94.67% بالربع الرابع من عام 2020، ليصل إلى 332.7 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل 170.9 مليون ريال في الربع المماثل من 2019.