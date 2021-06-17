8 يوليو.. "مجموعة الحكير" تصوت على هيكلة رأسمالها ليصبح 307 ملايين ريال

دعا مجلس إدارة شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، مساهمي الشركة إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية، يوم 8 يوليو 2021، للتصويت على تخفيض وزيادة رأس المال.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن جدول أعمال الجمعية يتضمن التصويت على تخفيض رأس المال بنسبة 37.6%، ليصبح 343 مليون ريال، بدلاً من 550 مليون ريال، وتخفيض أسهم الشركة إلى 34.3 مليون سهم، بدلاً من 55 مليون سهم.

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وأضافت "مجموعة الحكير" أن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بقيمة 207 ملايين ريال.

وتتضمن طريقة تخفيض رأس المال إلغاء 20.7 مليون سهم من أسهم الشركة، عبر تخفيض سهم لكل 2.6970 سهم.

ويكون تاريخ التخفيض نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال، ولا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية.

وتضمن جدول أعمال الجمعية، التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح حقوق أولوية بقيمة 307 ملايين ريال.

ويصبح رأس المال بعد الزيادة 650 مليون ريال، بدلاً من 343 مليون ريال قبل الزيادة.

ويكون عدد الأسهم بعد الزيادة 65 مليون سهم، بدلاً من 34.3 مليون سهم، قبل الزيادة، وتكون طريق زيادة رأس المال عبر طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 30.7 مليون سهم.

وأضافت الشركة أن سبب زيادة رأس المال هو رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وفي حال الموافقة على البند، ستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع" في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.