ثري هندي يخسر 13 مليار دولار في 4 أيام

تعثرت أحلام الملياردير الهندي غواتام أداني في الانضمام إلى قائمة أثرياء العالم بعد التراجع الحاد لأسعار أسهم شركاته الست المسجلة في البورصة، وخسر الملياردير الهندي في 4 أيام 13.2 مليار دولار، لتصل ثروته إلى 63.5 مليار دولار، بحسب مؤشر وكالة بلومبرغ لمليارديرات العالم.

وأشارت الوكالة إلى أن أداني كان نجح قبل أيام قليلة في تضييق فارق الثروة بينه وبين الملياردير الهندي موكيش أمباني، أغنى شخص في آسيا. وتراجعت أمس أسعار أسهم 4 من شركات أداني الست المسجلة في البورصة ليستمر تراجعها اليوم الخامس على التوالي.

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وكانت أسهم شركات أداني بدأت التراجع الاثنين الماضي بعد نشر صحيفة إيكونوميك تايمز الهندية تقريراً عن تجميد حسابات 6 صناديق استثمار مقرها موريشيوس، بسبب عدم كفاية المعلومات الخاصة عن ملاكها. وكان الجزء الأكبر من الأسهم التي تمتلكها الصناديق الثلاثة وقيمتها نحو 6 مليارات دولار أسهماً في شركات أداني.

ورغم نفي مجموعة شركات أداني التقرير الصحافي، واتهامه بتضليل مجتمع الاستثمار في الهند بشكل متعمد، اندفع المستثمرون إلى التخلص من أسهم الشركات في البورصة ما أدى إلى تراجع أسعارها بشدة.