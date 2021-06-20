بتلكو البحرينية تعتزم الإدراج المزدوج في السوق السعودية

ارتفع سهم شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في السوق البحرينية، اليوم الأحد، إلى أعلى مستوى له منذ عام 2008، بعد أن كشفت وكالة بلومبرغ عن خطط الشركة الإدراج مزدوج في السوق السعودي.

وأكدت "بتلكو" أنها أجرت تقييما أوليا للمزايا المحتملة لمثل هذا الإدراج، مشيرة إلى أنه لم يتم حتى الآن تقديم أي طلبات في أي بورصة وأنه لم يتم اتخاذ أي قرار بهذا الشأن.

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تجدر الإشارة إلى أن الحكومة البحرينية تمتلك نحو 57% في شركة بتلكو.