بنك الجزيرة يعتزم إصدار صكوك رأس المال لا تتجاوز 500 مليون دولار

أعلن بنك الجزيرة عن عزم شركة بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة، وهي شركة معفاة تأسست في جزر كايمان ذات مسؤولية محدودة، على إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 500 مليون دولار.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ذلك عبر طرحها طرحاً خاصاً، وتكون الصكوك قابلة للاسترداد بعد 5 سنوات من تاريخ الإصدار.

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وقام البنك بتفويض شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب وذلك للطرح المحتمل.

وذكر البنك أنه سيتم تحديد القيمة الفعلية وشروط الإصدارات في وقت لاحق بناءً على ظروف السوق.

وأشار البنك إلى أن الهدف من الطرح هو تعزيز رأس المال من الشريحة الأولى وللأغراض العامة للبنك.

ويخضع الطرح لموافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة، وسيتم الطرح بموجب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة.