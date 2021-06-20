مساهمون يملكون 5% من "متطورة" يطالبون بحل مجلس إدارتها

أعلنت الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة"، عن تلقّيها خطاباً من بعض المساهمين الذين يملكون أسهماً تمثّل 5.06% من رأس مال الشركة يطلب اتخاذ الإجراءات النظاميّة، وذلك لحل مجلس إدارة الشركة وإعادة انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد.

وقالت "متطورة" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنها سوف تقوم باتخاذ الإجراءات النظاميّة اللازمة حيال الطلب المشار إليه أعلاه، وسوف يتم الإعلان عن أيّ تطوّرات في هذا الصدد في حينه.

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كان صافي ربح الشركة السعودية للصناعات المتطورة "متطورة" قد تراجع بنسبة 8.7% في العام 2020، لتسجل نحو 26.07 مليون ريال بعد الزكاة، مقابل 28.55 مليون ريال في 2019.

وأعلنت "متطورة"، في مارس 2021، عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام المالي 2020، بإجمالي 12.5 مليون ريال، لعدد 50 مليون سهم.