موريسونز البريطانية ترفض عرض شراء يقيّمها عند 7.6 مليار دولار

رفضت سلسلة السوبرماركت موريسونز Morrisons عرضا من شركة Clayton Dubilier & Rice الأميركية يقيّمها عند خمسة مليارات ونصف المليار جنيه استرليني (7.6 مليار دولار).

وصوت أكثر من 70% من المستثمرين ضد هذا العرض، الذي يشكل علاوة بنحو 30% عن سعر السهم بإغلاق الجمعة.

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وتزداد وتيرة صفقات الملكية الخاصة للاستحواذ على سلاسل السوبرماركت في الأسواق العالمية، بعد أن ساهمت فترات الإغلاق حول العالم بزيادة الطلب على منتجات هذه المتاجر بشكل ملحوظ.