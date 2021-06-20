"المركزي الإماراتي": شركات الصرافة تكبدت 185 مليون درهم في 2020

بحسب بيانات تقرير الاستقرار المالي 2020 الذي أصدره المصرف المركزي الإماراتي مؤخراً وصلت الخسائر الصافية لشركات التمويل العاملة في الدولة في العام الماضي إلى 978.6 مليون درهم في العام الماضي مقابل خسارة 904.2 مليون درهم في 2019، ولفت التقرير إلى أن نصف شركات التمويل نجحت في تسجيل أرباح في العام الماضي، حيث واصل ارتفاع الكلفة إلى الدخل (75.2%)، إضافة إلى ارتفاع خسائر انخفاض القيمة الناتجة عن الجائحة في الضغط على نتائج شركات التمويل.

وتكبد قطاع الصرافة خسارة صافية بلغت 185 مليون درهم في عام 2020، نتيجة الانخفاض الكبير في الدخل الأساسي خلال جائحة كورونا، مقارنة بأرباح وصلت إلى 665 مليون درهم في العام السابق 2019، بحسب صحيفة "الخليج" الإماراتية.

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وانخفض الدخل الأساسي لشركات الصرافة بنسبة 31.2% نتيجة تبعات الجائحة التي أثرت على الأنشطة الأساسية لهذه الشركات.

وتراجعت التحويلات عبر شركات الصرافة بحوالي 20% في 2020، كما انخفض دخل صرف العملات الأجنبية إلى أقل من النصف مقارنة بالعام السابق 2019.

وبلغ إجمالي التحويلات الصادرة من خلال مكاتب الصرافة في العام الماضي 154.5 مليار درهم، حيث بلغت التحويلات الشخصية حوالي 113 مليار درهم وتحويلات التجارة 29.9 مليار درهم والاستثمار 1.15 مليار درهم وبلغت قيمة التحويلات لأغراض أخرى حوالي 10.3 مليار درهم في العام الماضي.