"عطاء التعليمية" تستكمل الاستحواذ على "مدارس العلم" بـ40 مليون ريال

أعلنت شركة عطاء التعليمية، اليوم الأحد، عن انتهائها من كافة الإجراءات الخاصة بصفقة الشراء ونقل مُلكية شركة مدارس العلم العالمية من الشركاء البائعين إلى عطاء التعليمية.

وقالت عطاء التعليمية في بيان على "تداول السعودية"، إن شركة مدارس العلم العالمية هي شركة ذات مسؤولية محدودة تمتلك وتشغل مجمع مدارس العلم بالرياض ونشاطها الرئيس إدارة وتشغيل وتطوير المدارس العالمية للمراحل التعليمية ما قبل الابتدائي، والابتدائي، ومتوسط، وثانوي) وفق المنهج الأميركي للبنين والبنات.

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وأضافت أنها قامت بتوقيع اتفاقية شراء كامل حصص شركة مدارس العلم العالمية وهي شركة ذات مسؤولية محدودة مقابل قيمة إجمالية قدرها 40 مليون ريال، وذلك في 21 ديسمبر 2020.

وأشارت إلى أن صفقة الاستحواذ تأتي توافقا مع استراتيجية شركة عطاء التعليمية للتوسع في خدمات القطاع التعليمي وتقديم خدمة تعليمية متميزة للمواطنين والمقيمين وتحقيق ربح وفائدة أكبر لمساهمي الشركة.

وقالت إن عضو مجلس الإدارة أحمد بن ناصر المتعب وعضو مجلس الإدارة فرح بنت أحمد المتعب، يعتبروا أطراف ذو علاقة وذلك لوجود مصلحة غير مباشرة لهم في الصفقة.

وتوقعت ظهور الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية للربع الرابع من العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021.