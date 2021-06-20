.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

GFH كابيتال تتخارج من محفظتها الصناعية بأميركا

gfh
مجموعة GFH
سوق دبي

GFH كابيتال تتخارج من محفظتها الصناعية بأميركا

استحوذت عليها في 2016

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أكدت شركة GFH كابيتال التابعة لمجموعة GFH التخارج من محفظتها الصناعية بالولايات المتحدة والتي استحوذت عليها في 2016.

وأوضحت الشركة أن العائد المتوقع من التخارج يبلغ 40% على مدى الاستثمار.

وتضم المحفظة 26 أصلا تشمل مواقع للتوزيع ومستودعات تخزين وهي موزعة بالتساوي ما بين منشآت لمستأجرين فرديين وأخرى لمستأجرين متعددين.

وذكرت مجموعة GFH المالية، مطلع الشهر الجاري، أنها تواصلت مع المصرف الخليجي التجاري بشأن تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم الصادرة للمصرف، موضحة أن المناقشات قد لا تؤدي إلى تقديم عرض استحواذ طوعي للأسهم في المصرف.

وكانت المجموعة المدرجة في سوق دبي المالي، رفعت نسبة ملكيتها في المصرف الخليجي التجاري من 55.4% إلى نحو 69%، إذ استحوذت المجموعة على هذه الحصص من "شعاع كابيتال" وصندوق Goldilocks التي تديره "شعاع" بقيمة تجاوزت 85 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم فيروسات تختبئ بأجنحة الطيور.. احذروا الوباء القادم
مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء مشهد مضحك مبكٍ أمام محطات الوقود بلبنان.. طوابير وغناء
الأكثر قراءة
ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية ظهر فجأة .. السلطات تزيل تمثالا أرعب سكان مدينة مصرية
السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد السعودية: ضبط 90 مليون ريال قبل خروجها من البلاد
فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم فيديو يحبس الأنفاس.. أعجوبة تنقذ طفلين من موت محتم
شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه شاهد مصريا يرقص بحفل زفاف أخيه وفجأة ينهار ويلفظ أنفاسه
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا الإمارات تعلق دخول المسافرين من 3 دول بسبب كورونا
قبل أن تذهب
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
هل يخطط الاتحاد الأوروبي لعقوبات ضد سياسيين لبنانيين؟
اكتشف المزيد