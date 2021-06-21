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"أرامكو توتال للخدمات" تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

ساتورب أرامكو توتال العربية
شعار "ساتورب"
شركات

"أرامكو توتال للخدمات" تعلن الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها

بتوزيع 176,995,280 ريال سعودي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت أرامكو توتال العربية للخدمات، التابعة لشركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيماويات "ساتورب"، أنه تم الاسترداد الجزئي للصكوك الخاصة بها اليوم الاثنين 11 ذو القعدة 1442هـ الموافق 21 يونيو 2021م، والمجدول كل ستة أشهر.

وأوضحت الشركة في بيان على موقع السوق السعودية "تداول"، أنه تم توزيع مبلغ وقدره 176,995,280 ريالا سعوديا والذي يمثل نسبة 4.72% من القيمة الاسمية الإجمالية لصكوك الشركة، وذلك وفق جدول الاسترداد المضمن في نسخة الإصدار المعتمدة من قبل هيئة سوق المال (صفحة 66) الصادرة بتاريخ 12 شوال 1432هـ الموافق 10 سبتمبر 2011م.

وأضاف البيان أنه "تبعا لذلك تصبح القيمة الاسمية للصك الواحد 55,260 ريالا سعوديا، وتصبح قيمة الإصدار الإجمالية 2,072,194,740 ريالا سعوديا".

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