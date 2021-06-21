محكمة دبي توافق على طلب إفلاس أرابتك وشركاتها التابعة

قررت محكمة دبي، قبول طلب افتتاح إجراءات الإفلاس لشركة أرابتك القابضة، شركة مساهمة عامة، والشركات التابعة لها.

وقالت شركة أرابتك القابضة، في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إن محكمة دبي أصدرت قرارها بتاريخ 16 يونيو 2021، بقبول طلب إفلاس أرابتك القابضة، و6 شركات تابعة، هي أرابتك للإنشاءات أبوظبي، وأرابتك للإنشاءات دبي، والشركة النمساوية العربية للخرسانة الجاهزة، وأرابتك بريكاست.

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وكذلك شركتا صقر الإمارات الكهروميكانيكية أبوظبي، وصقر الإمارات الكهروميكانيكية دبي.

وأضافت أرابتك أن المحكمة قررت تعيين أمناء إجراءات لكل شركة على استقلال وكلفت المحكمة كل أمين إجراءات بأن يقوم بنشر قرار افتتاح الإجراءات بالنسبة لكل شركة وتحقيق ديونها، وإيداع قائمة وإعداد سجل بالدائنين والقيام بكافة الإجراءات وفقاً لأحكام قانون الإفلاس وذلك خلال 35 يوماً من تاريخ الإخطار بالتعيين.

وكلفت المحكمة كل أمين بأن يقوم بإعداد تقرير مبدئي منفصل عن أموال الشركة يتضمن حصراً لأموالها وموجوداتها وحقوقها لدى الغير، بالإضافة إلى حصر لمديريها وأعضاء مجلس إدارتها والشركاء فيها خلال السنتين السابقتين على تقديم طلب الإفلاس، بالإضافة إلى رأيه حول إدارة أموال الشركة والمحافظة على قيمتها على أن يودع التقرير المالي المبدئي خلال أسبوعين.

وقررت المحكمة أيضاً وقف جميع الإجراءات القضائية وإجراءات التنفيذ ضد أموال الشركات إلى حين المصادقة على خطة إعادة الهيكلة أو مرور 10 أشهر على صدور قرار افتتاح إجراءات الإفلاس، وعلى كل أمين تقديم طلب مستقل للمحكمة في شأن الفوائد التعاقدية أو القانونية.

وحددت المحكمة جلسة 26 يوليو 2021 لمتابعة الإجراءات وكلفت رئيس مجموعة الأمناء بتنظيم اجتماع تمهيدي مع الأمناء والمحكمة خلال أسبوع ليعرض كل منهم خطة عمله.

وكانت الجمعية العمومية لشركة أرابتك قد أكدت على تصفية الشركة، بعد تصويت الجمعية العمومية لأرابتك في 30 نوفمبر 2020، بالرفض على مقترح من مساهمين يمثلون 5% من رأسمال الشركة، لإلغاء قرار الجمعية العمومية بتاريخ 30 سبتمبر 2020، الخاص بتفويض مجلس الإدارة وإعلان الإفلاس وتصفية الشركة.