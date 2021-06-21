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"أسواق العثيم" تعلن تطورات توقيع عقد ترسية شركة المطاحن الرابعة

شركة المطاحن الرابعة السعودية
شركة المطاحن الرابعة السعودية
سوق السعودية

"أسواق العثيم" تعلن تطورات توقيع عقد ترسية شركة المطاحن الرابعة

فازت ضمن تحالف للاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة بقيمة 859 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

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أعلنت شركة أسواق عبدالله العثيم عن آخر التطورات بشأن توقيع عقد ترسية مشروع مع المركز الوطني للتخصيص.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إنها لم توقع عقد ترسية مشروع استحواذ تحالف شركة أسواق عبدالله العثيم وشركة آلانا الدولية والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف على شركة المطاحن الرابعة من قبل المركز الوطني للتخصيص.

وأضافت الشركة أن أسباب التأخر عن التاريخ المُعلن سابقاً تعود إلى طلب الطرف الآخر المركز الوطني للتخصيص.

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وكانت الشركة قد أعلنت في 21 أبريل 2021، عن فوزها ضمن تحالف للاستحواذ على شركة المطاحن الرابعة بقيمة 859 مليون ريال، متوقعة حينئذ توقيع العقد في 20 يونيو 2021.

وقالت "أسواق العثيم" في بيان سابق، إنه سيتم توقيع اتفاقية مشروع مشترك لتنظيم العلاقة بين أعضاء التحالف ضمن شركة قابضة تؤسس لهذه الغاية بحصص متساوية بين أعضاء التحالف.

وأشارت إلى أنه من المزمع تمويل صفقة الاستحواذ من خلال مزيج من التمويل الذاتي من قبل أعضاء التحالف والاقتراض من البنوك المحلية باسم الشركة القابضة التي سيتم تأسيسها لهذه الغاية.

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