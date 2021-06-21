"بنك الرياض" يوزع أرباحاً بـ1.5 مليار ريال عن النصف الأول من 2021

أعلن "بنك الرياض" عن قرار مجلس إدارته بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2021 بإجمالي 1,5 مليار ريال.

وبحسب بيان للبنك على موقع السوق السعودية "تداول"، اليوم الاثنين، بلغ عدد الأسهم المستحقة للأرباح 3,000,000,000 سهم بحصة للسهم من التوزيع عند 0.50 ريال بعد خصم الزكاة، بحيث تبلغ نسبة التوزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

مادة اعلانية

وتحق التوزيعات للمساهمين المالكين لأسهم البنك بنهاية تداول يوم 14-11-1442هـ الموافق 24-06-2021م، والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم توزيع الأرباح يوم 25-11-1442هـ الموافق 05-07-2021م.