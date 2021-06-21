"مجموعة الحكير" تُعيد جدولة تمويل بـ64.5 مليون ريال

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة اتفاقية التسهيلات المصرفية مع البنك السعودي للاستثمار والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة القادمة.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التمويل 147.2 مليون ريال، وبلغ الجزء المعاد جدولته 64.5 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها تكون مبلغ 7.8 مليون ريال تنتهي في يونيو 2021، و18.3 مليون ريال تنتهي في يونيو 2021، بالإضافة إلى 38.4 مليون ريال تنتهي في مايو 2024.

وأوضحت أن مدة التمويل للمبلغ المعاد جدولته تنتهي في ديسمبر 2024، شاملة فترة سماح لعام 2020، وعام 2021.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر.