.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"مجموعة الحكير" تُعيد جدولة تمويل بـ64.5 مليون ريال

مجموعة الحكير
مجموعة الحكير
سوق السعودية

"مجموعة الحكير" تُعيد جدولة تمويل بـ64.5 مليون ريال

من إجمالي قيمة تمويل 147.2 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية "مجموعة الحكير"، عن توقيع اتفاقية إعادة جدولة اتفاقية التسهيلات المصرفية مع البنك السعودي للاستثمار والذي سيكون له الأثر الإيجابي بتعزيز أداء الشركة خلال الفترة القادمة.

وقالت "مجموعة الحكير" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التمويل 147.2 مليون ريال، وبلغ الجزء المعاد جدولته 64.5 مليون ريال.

وأضافت أن مدة التمويل قبل الجدولة وبعدها تكون مبلغ 7.8 مليون ريال تنتهي في يونيو 2021، و18.3 مليون ريال تنتهي في يونيو 2021، بالإضافة إلى 38.4 مليون ريال تنتهي في مايو 2024.

"أمازون" تحتفظ بعرش العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم قصص اقتصادية شركات "أمازون" تحتفظ بعرش العلامات التجارية الأكثر قيمة في العالم

وأوضحت أن مدة التمويل للمبلغ المعاد جدولته تنتهي في ديسمبر 2024، شاملة فترة سماح لعام 2020، وعام 2021.

وأشارت إلى أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل المعاد جدولته سند لأمر.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة! موقع تهافت عليه الناس بسبب الألماس.. وكانت المفاجأة!
أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح أعراض وعلاج الفطر الأبيض والأصفر.. منظمة الصحة توضح
الأكثر قراءة
محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها محمد رمضان يرد على اتهام فنانة مصرية له بسبها
أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت أم مصرية تخنق أطفالها الثلاثة حتى الموت
100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟ 100 دولار للقهوة و70 للشاي.. ماذا يجري بكوريا الشمالية؟
السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة السعودية.. إلغاء تقليص مدة الانتظار بين الأذان والإقامة
احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً احذر العلامات البيضاء على الأظافر.. قد تكون خطيرة جداً
تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب! تجنبوا تناول الحلوى مع كوب القهوة.. وهذا السبب!
قبل أن تذهب
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
لماذا توترت علاقات إثيوبيا مع جيرانها خلال الفترة الأخيرة؟
اكتشف المزيد