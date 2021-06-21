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"منافسة" السعودية تسمح لأرامكو للتطوير بتأسيس شركة خدمات رقمية

أرامكو السعودية
أرامكو السعودية
أرامكو

"منافسة" السعودية تسمح لأرامكو للتطوير بتأسيس شركة خدمات رقمية

عبر إتمام عملية التركز الاقتصادي مع شركة "كوغنايت أي أس" النرويجية

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العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية، اليوم الاثنين، عن عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي بين شركة أرامكو السعودية للتطوير وشركة كوغنايت أي أس النرويجية لإتمام تأسيس شركة متخصصة بتوفير الخدمات الرقمية.

وأفادت الهيئة في تغريدة على حسابها الرسمي بـ"تويتر"، أن التركز عبارة عن تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في المملكة العربية السعودية بين أرامكو للتطوير والشركة النرويجية.

وذكرت أن الشركة المستهدف تأسيسها ستكون متخصصة بتوفير خدمات التحول الرقمي والخدمات السحابية في السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وتعمل أرامكو السعودية للتطوير (مملوكة بالكامل لأرامكو)، بقطاع التنقيب وتسويق النفط الخام والغاز، أما "كوغنايت أي أس" فهي شركة نرويجية تعمل بتقديم خدمات البيانات والذكاء الاصطناعي للقطاع الصناعي.

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