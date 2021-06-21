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"تكوين" تعلن إقرار "منافسة" استحواذ جوفو الصينية على 70% من إحدى شركاتها

شركة تكوين السعودية
شركة تكوين السعودية
سوق السعودية

"تكوين" تعلن إقرار "منافسة" استحواذ جوفو الصينية على 70% من إحدى شركاتها

إتمام الصفقة نهاية يونيو الحالي

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت

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أعلنت الهيئة العامة للمنافسة السعودية "منافسة" عدم ممانعتها من إتمام عملية التركز الاقتصادي، في استحواذ شركة جوفو للأقمشة غير المنسوجة الصينية على 70% من حصص شركة تكوين في شركة مصنع الأنسجة المتطورة " ساف".

وقالت "تكوين" في بيان للسوق السعودية "تداول"، إنه تم تمديد مهلة استيفاء تنفيذ الصفقة التي تعتبر في المرحلة النهائية لتكون 30 يونيو الحالي، بدلا من 31 مايو السابق.

كانت "تكوين" قد أعلنت في يونيو 2020، عن توقيعها مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة جوفو الصينية لبيع نسبة 70% من كامل حصص شركة مصنع الأنسجة المتطورة، إحدى الشركات التابعة لشركة تكوين.

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وقالت "تكوين" في بيان سابق، إن صفقة البيع تتوافق مع استراتيجية الشركة الحالية الهادفة إلى التركيز والتوسع في قطاع البلاستيك سواء داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها بالدول التي تمارس الشركة نشاطها بها بالإضافة إلى الشراكة مع شركات عالمية في قطاع الأقمشة غير المنسوجة لتوسيع نطاق عملياتها.

بموجب الاتفاقية باعت "تكوين" حصة 70% من رأس مال شركة "ساف" بسعر يعتمد على القيمة الإجمالية لكامل حصص شركة ساف بمبلغ 90 مليون دولار (337.5 مليون ريال)، وهو خاضع لبعض التعديلات المبنية على صافي الدين ورأس المال العامل الفعلي عند إتمام الصفقة.

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