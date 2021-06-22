أكبر منتج للنفط في أميركا يعتزم تخفيضاً تدريجياً لقوته العاملة

قالت وكالة بلومبرغ للأنباء أمس الاثنين، نقلا عن مصادر مطلعة، إن شركة إكسون موبيل، أكبر منتج أميركي للنفط، تستعد لخفض قوتها العاملة في مكاتبها في الولايات المتحدة ما بين 5% و10% سنويا على مدار الأعوام الثلاثة إلى الخمسة القادمة.

وأضاف تقرير بلومبرغ أن تخفيضات الوظائف ستستهدف الموظفين الأدنى أداء مقارنة بنظرائهم في إطار برنامج لتقييم الأداء، ولذلك فإنه "لن يجري تصنيفها على أنها تسريحات للعمالة".

مادة اعلانية

وقال التقرير إن الموظفين الذين تشملهم التخفيضات لم يتم إخطارهم حتى الآن.

والتخفيضات المزمع إجراؤها تأتي في وقت تواجه إكسون مهمة ضخمة في إعادة رسم مسارها، لتهدئة المستثمرين المحبطين من إنفاق مفرط فيما يبدو للشركة.

وقال كيسي نورتون المتحدث باسم إكسون، إن الشركة لديها هذه العملية لتقييم الأداء "منذ بضعة أعوام"، وإنه "لا علاقة لها بالمرة بأي خطط لتخفيض قوة العمل".

وأعلنت إكسون العام الماضي عن خطط لتقليص قوتها العاملة حول العالم بمقدار 14 ألفا بحلول نهاية 2021. وكان لدى الشركة حوالي 72 ألف موظف منتظم في نهاية 2020.