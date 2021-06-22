الأرباح السنوية لشركة المراكز العربية تتراجع 24% إلى 487 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة المراكز العربية، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 24.26% في السنة المالية للشركة المنتهية في 31 مارس 2021، ليسجل 486.7 مليون ريال، مقارنة بنحو 642.6 مليون ريال في السنة المالية السابقة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن تراجع الأرباح السنوية يعود إلى عدة أسباب منها انخفاض الإيرادات بنسبة 15.5% خلال السنة المالية لتبلغ 1.86 مليار ريال، مقارنة بنحو 2.2 مليار ريال في السنة المالية السابقة.

مادة اعلانية

وأضافت أن إجمالي الربح انخفض بنسبة 28.9% خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، إلى 1.023 مليار ريال، مقارنة بنحو 1.44 مليار ريال في السنة المالية السابقة.

وارتفعت مصروفات الدعاية والتسويق بمقدار 7.3 مليون ريال خلال السنة المالية، وارتفعت خسائر الانخفاض في قيمة الذمم المدينة بنسبة 16%، وأيضاً ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية بنسبة 8.4% خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2021، أي ما يعادل 12.8 مليون ريال.

تبدأ السنة المالية لشركة المراكز العربية مطلع أبريل من كل عام، حتى نهاية مارس من العام التالي.