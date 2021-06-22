إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي لشركة "هرفي" وتعيين سام بدر بدلاً منه

أعلنت شركة هرفي للخدمات الغذائية عن قرار مجلس الإدارة في اجتماعه أمس الاثنين، وبناء على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بإنهاء تكليف خالد أحمد السعيد من منصبه كرئيس تنفيذي للشركة وتكليف سام محمد بدر رئيس تنفيذي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سام بدر لديه خبرة كبيرة في مجال الخدمات الغذائية والمطاعم حيث عمل في بداية مسيرته بشركة برجر كينج العالمية بأميركا لمدة ثلاث سنوات ثم التحق بالعمل بشركة ماكدونالدز العالمية بأميركا لمدة 21 عاماً وصل لمنصب مدير عام التشغيل.

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وأضافت أنه التحق بالعمل بشركة هرفي منذ 16 عاماً ويشغل حالياً منصب المدير التنفيذي بقطاع المطاعم، ولديه دراسات علمية في مجال المحاسبة وإدارة الأعمال من جامعة مدينة جيرسي بأميركا.

وفي بيان منفصل، أعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية عن استقالة عضو مجلس إدارتها غير التنفيذي، أحمد بن حمد السعيد حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو مجلس إدارة، غير تنفيذي، بتاريخ 17 يونيو 2021، وذلك لأسباب خاصة، علما أن عضوية أحمد بن حمد السعيد في دورة المجلس الحالية بدأت مطلع مايو 2021 وقد وافق مجلس الإدارة على الاستقالة ويكون سريانها اعتباراً من 21 يونيو 2021.

وأعلنت شركة هرفى للخدمات الغذائية في بيان منفصل، عن استقالة عصام ماجد المهيدب، عضو غير تنفيذي، من رئاسة وعضوية لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخ 21 يونيو 2021، وتعيين المهندس حسين علي الأسمري، عضو مجلس إدارة مستقل، عضواً في لجنة المراجعة اعتبارا من تاريخه وذلك حتى نهاية دورة المجلس الحالية بتاريخ 30 أبريل 2024.