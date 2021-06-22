دبي للاستثمارات الحكومية تتكبد خسائر سنوية بـ15.5 مليار درهم

سجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية ICD، خسائر سنوية بقيمة 15 مليارا و500 مليون درهم في العام الماضي.

جاءت هذه الخسائر بعد أرباح سنوية سجلتها الذراع الاستثمارية لحكومية دبي بـ25 مليار درهم في العام الأسبق.

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وعزت المؤسسة هذه الخسائر لتأثير جائحة كورونا على محفظتها الاستثمارية خاصة في قطاع النقل والضيافة، فيما سجلت وحدتا الصيرفة والخدمات المالية أرباحا العام الماضي.

وكانت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، المستثمر الذي باع الأسبوع الماضي أسهما في بنك أبوظبي التجاري بقيمة 300 مليون دولار بحسب مصادر "رويترز".

وباعت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية 164 مليون سهم بسعر 6.7 درهم للسهم من خلال بنك أوف أميركا، والإمارات دبي الوطني كابيتال.

وأفادت مصادر "رويترز" أن مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية كانت تمتلك حصة أقلية كبيرة في بنك الاتحاد الوطني، لكن هذه الحصة تقلصت بعد الاندماج مع بنك أبوظبي التجاري في 2019.