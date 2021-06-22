"سابك" توصي بتوزيع أرباح بـ5.25 مليار ريال على المساهمين

أعلنت الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" عن توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول لعام 2021، بواقع 5.250 مليار ريال لعدد أسهم مستحقة 3 مليارات سهم.

وقالت "سابك" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن حصة السهم من التوزيع 1.75 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 17.5%.

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وستكون أحقية التوزيعات النقدية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق والذي سيكون يوم الأحد 19 سبتمبر 2021.

ويكون تاريخ التوزيع يوم الأحد 3 أكتوبر 2021.

كان صافي أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك"، قد بلغ 4.86 مليار ريال (1.3 مليار دولار) في الربع الأول من العام، عازية ذلك إلى ارتفاع في متوسط أسعار بيع المنتجات، وذلك مقارنة مع خسارة في الفترة نفسها قبل عام.

كما ارتفعت أرباحها بـ116% مقارنة بالربع السابق الذي سجلت فيه 2.25 مليار ريال.

وعزت الشركة في بيان سابق، ارتفاع الأرباح الفصلية إلى ارتفاع أسعار المنتجات والنفط وطلب قوي، في حين ظلت إمدادات منتجاتها الرئيسية محدودة.