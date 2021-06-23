أرامكو السعودية تمدد قرضاً بـ10 مليارات دولار لمدة عام

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من تمديد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة عام.

وكانت أرامكو قد حصلت عليه في مايو من العام الماضي.

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وأضافت المصادر أن القرض كان يتضمن خيارا لتمديده لمدة عام لكن بدلا من دفع سعر فائدة أعلى لتمديد الصفقة، فإن الشركة طلبت شروطا أفضل تعكس تحسن أوضاع السوق.

ويقل التسهيل الممدد أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40% عما كان سيتعين دفعه بموجب الاتفاق الأصلي.