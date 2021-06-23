.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

أرامكو السعودية تمدد قرضاً بـ10 مليارات دولار لمدة عام

أرامكو

أرامكو السعودية تمدد قرضاً بـ10 مليارات دولار لمدة عام

طلبت شروطا أفضل تعكس تحسن أوضاع السوق

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قالت مصادر لوكالة رويترز، إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من تمديد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة عام.

وكانت أرامكو قد حصلت عليه في مايو من العام الماضي.

وأضافت المصادر أن القرض كان يتضمن خيارا لتمديده لمدة عام لكن بدلا من دفع سعر فائدة أعلى لتمديد الصفقة، فإن الشركة طلبت شروطا أفضل تعكس تحسن أوضاع السوق.

ويقل التسهيل الممدد أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40% عما كان سيتعين دفعه بموجب الاتفاق الأصلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟ بعد كوفيد.. هل تكون موجات الحر الحاصد الأكبر للأرواح البشرية؟
بسبب قطار قتل المئات.. تحول بسبب قطار قتل المئات.. تحول "الكريسماس" لمأساة بفرنسا
الأكثر قراءة
ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث! ماعز برأس قرد يثير الرعب في مصر.. ولجنة تبحث!
مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها مصر.. الإعدام لعراقي استأجر عاطلا لاغتصاب زوجته.. فقتلها
السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق السعودية.. هذه تفاصيل الخدمات الجديدة التي تم إضافتها لتطبيق "توكلنا"
14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة 14 علامة غير متوقعة على احتمال الإصابة بسرطان الرئة
السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة السعودية.. الترخيص لأول بنكين رقميين في المملكة
خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل خطوبة رياض محرز وتايلور وارد تكتسح البحث بغوغل ومواقع التواصل
قبل أن تذهب
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
كائنات حية تواجه خطر الانقراض بسبب التغير المناخي
اكتشف المزيد