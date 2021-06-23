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الإمارات للألمنيوم تعتزم إعادة هيكلة قرض سابق بـ6 مليارات دولار

اقتصاد الإمارات

الإمارات للألمنيوم تعتزم إعادة هيكلة قرض سابق بـ6 مليارات دولار

للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة

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دبي - العربية.نت

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تجري شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، محادثات مع البنوك لإعادة تمويل وتغيير شروط قرض بقيمة 6 مليارات دولار ولمدة 7 سنوات، حصلت عليه عام 2019، وذلك وفقا لوكالة رويترز.

وتسعى الشركة المملوكة مناصفة لـ"مبادلة" و"مؤسسة دبي للاستثمار"، إلى تمديد فترة القرض من خلال تسهيلات إعادة التمويل للاستفادة من معدلات الفائدة المنخفضة، بحسب ما ذكرته المصادر.

كانت شركة مبادلة للاستثمار، والتي تعد أحد صناديق الثروة السيادية في أبو ظبي، قد ذكرت مؤخراً، أنها اقتربت من طرح عام أولي لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، أحد أكبر منتجي الألومنيوم في العالم.

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من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، خلدون المبارك خلال مؤتمر سابق:"كنا نفكر في هذا الأمر منذ عامين وننتظر الوقت المناسب لطرح هذه الشركة للاكتتاب العام. "أعتقد أننا قريبون جداً الآن".

وأضاف، "سوف نقرر، بالطبع، عندما تكون ظروف السوق المناسبة موجودة ولكن الشركة بالتأكيد في وضع قوي للغاية وأعتقد أنها في وضع جيد للاكتتاب العام".

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