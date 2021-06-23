بريطانيا تتبنى نهجاً مرناً مع ضرائب الشركات أثناء فترة الوباء

قال وزير الأعمال البريطاني كواسي كوارتنج، إن حكومة المملكة المتحدة ستتخذ "نهجًا حذرًا" بشأن تحصيل متأخرات الضرائب المستحقة على الشركات أثناء الوباء.

وحثت مجموعات الأعمال الوزراء على التساهل مع الشركات، محذرة من أن الكثيرين سيكافحون لسداد ديونهم عندما ينتهي الدعم الحكومي المتعلق بفيروس كورونا.

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في رسالة إلى معهد المديرين والمجموعة التجارية R3 هذا الأسبوع، قال كوارتنج إنه سيتم اتباع "نهج مرن" مع الشركات التي تتعامل مع مصلحة الضرائب والمدفوعات والجمارك في المملكة المتحدة HM Revenue and Customs وتسعى إلى تحويل ديونها إلى" ترتيب مُدار".

كما وعد بأن مصلحة الضرائب سوف "تتخذ نهجا حذرا لإنفاذ الديون المستحقة للحكومة خلال هذه الفترة".

وقال متحدث باسم مصلحة الضرائب البريطانية، إن الحكومة اتبعت إجراءات الإعسار فقط "كملاذ أخير بعد النظر في جميع الطرق البديلة لاسترداد الديون".

وأضاف في بيان عبر البريد الإلكتروني أن HMRC "لن تتخذ إجراء إلا إذا لم يستجب العميل أو يتعامل معنا".

من المقرر أن يستمر برنامج الدعم الوظيفي الرائد لوزير المالية ريشي سوناك - الذي يدفع ما يصل إلى 80% من أجور العمال المغادرين - حتى نهاية سبتمبر. لكن من المقرر أيضًا أن يتضاءل دعم الدولة، حيث يصنع أرباب العمل الفارق، وهم يلتزمون بنسبة 10% من مدفوعات الأجور في يوليو، و 20% في أغسطس وسبتمبر.

وتعرض سوناك لضغوط لتوسيع الدعم للشركات بعد أن أجل رئيس الوزراء بوريس جونسون رفع قيود جائحة كوفيد-19 المتبقية حتى 19 يوليو، في ضربة كبيرة لقطاعات مثل الترفيه والضيافة التي هي في أمس الحاجة لإلغاء إجراءات التباعد الاجتماعي.