مبادلة بأبوظبي تستحوذ على 2.6% من "إي إن+" الروسية

قالت مجموعة إي.إن+ الروسية، اليوم الأربعاء، إن شركة الاستثمار التابعة لحكومة أبوظبي مبادلة، اشترت حصة 2.6% في المجموعة الروسية التي تمتلك حصة كبيرة في شركة روسال المنتجة للألمنيوم.

وأضافت "إي.إن+" أن مبادلة اشترت الحصة من بولينا يوماشيفا، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا، المفروضة عليه عقوبات أميركية.

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وبعد الصفقة، تراجعت حصتها في "إي.إن+" إلى 2.58%.

ويعد استثمار مبادلة في "إي.إن+ الروسية" إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات رائدة عالمياً مثل "ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد"، و"كوبانق"، و"ترك هيرو".

وتركز مبادلة على الاستثمار في مؤسسات تعمل تحت قيادة فرق متميزة وتتمتع بمكانة متقدمة في الأسواق الجذابة تتوفر فيها فرص نمو قوية.

وشركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي، تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي (243.4 مليار دولار أميركي) على 6 قارات.