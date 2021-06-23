"المعمر للمعلومات" تساهم بـ25 مليون ريال في البنك السعودي الرقمي

أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن موافقة مقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الترخيص اللازم للبنك السعودي الرقمي والذي ساهمت فيه شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بمبلغ 25 مليون ريال، كمؤسس ضمن ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية برأسمال قدره 1.5 مليار ريال.

وأشارت في بيان على "تداول" السعودية، اليوم الأربعاء، إلى أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

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وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.