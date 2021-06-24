البنك "العربي" يوصي بتوزيع 525 مليون ريال على المساهمين

أوصى مجلس إدارة البنك العربي الوطني، اليوم الخميس، بتوزيع أرباح نقدية مرحلية على مساهمي البنك عن النصف الأول من عام 2021، بإجمالي نحو 525 مليون ريال، لعدد أسهم مستحقة للأرباح 1.5 مليار سهم.

وقال البنك العربي الوطني في بيان على "تداول السعودية"، إن حصة السهم من التوزيع تبلغ 0.35 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 3.5%.

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وتكون أحقية الأرباح لمساهمي البنك المالكين للأسهم يوم الاستحقاق وهو يوم الخميس 1 يوليو 2021، المقيدين بسجلات البنك لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يوافق يوم الاثنين 5 يوليو 2021.

وسيكون تاريخ التوزيع يوم الأربعاء 14 يوليو 2021.

كانت النتائج المالية الأولية للبنك العربي الوطني، قد أظهرت تراجع صافي أرباحه بعد الزكاة والضريبة، في الربع الأول من العام 2021، بنسبة 9.63% إلى 582 مليون ريال، مقارنة بنحو 644 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.