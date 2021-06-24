إيلون ماسك يضع شرطاً لطرح إحدى أهم شركاته في البورصة

قال الرئيس التنفيذي لشركة تسلا، إيلون ماسك، في وقت متأخر أمس الأربعاء، إنه يعتزم إدراج مشروع شركته SpaceX للإنترنت الفضائي Starlink، عندما يصبح بالإمكان التنبؤ بتدفقاتها النقدية بشكل معقول.

وأشار ماسك في تغريدة إلى أن طرح الشركة في وقت أبكر من ذلك "سيكون مؤلمًا للغاية". وأضاف: "سأبذل قصارى جهدي لإعطاء تفضيل لحملة أسهم تسلا على المدى الطويل".

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جاء ذلك في معرض رد ماسك على سؤال عبر تويتر وجهه أحد المستخدمين قائلاً: "أي أفكار بشأن الاكتتاب العام الأولي لشركة Starlink التي نود الاستثمار فيها مستقبلاً..؟".

At least a few years before Starlink revenue is reasonably predictable. Going public sooner than that would be very painful. Will do my best to give long-term Tesla shareholders preference. — Elon Musk (@elonmusk) June 24, 2021

في العام الماضي، طرح رئيس SpaceX جوين شوتويل، الفكرة حول طرح عام أولي لـ Starlink التي تضم شبكة من عشرات الآلاف من الأقمار الصناعية في مدار أرضي منخفض، تهدف إلى تقديم خدمة الإنترنت السريع.

وقال ماسك في وقت سابق إن شركة Starlink، التي يقع مقرها حاليًا في ريدموند بواشنطن، ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل خطط أوسع مثل تطوير صاروخ Starship لإتاحة السفر التجاري إلى القمر ومحاولة استعمار المريخ.