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بنك الجزيرة يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

بنك الجزيرة
فرع تابع لبنك الجزيرة
سوق السعودية

بنك الجزيرة يبدأ إصدار صكوك مقومة بالدولار

قيمة الطرح وعدد الصكوك سيحدد بناءً على ظروف السوق

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دبي - العربية.نت

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أعلن بنك الجزيرة، اليوم الخميس، عن بدء طرح إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى (Tier 1) مقومة بالدولار الأميركي.

وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، إن قيمة الطرح وعدد الصكوك سيحدد بناءً على ظروف السوق.

وأضاف أن الطرح يبدأ في 24 يونيو إلى 29 يونيو 2021.

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وأوضح أن الفئة المستهدفة من الإصدار هم المستثمرون ذوو الخبرة طبقاً لأحكام المادة التاسعة من قواعد طرح الأوراق المالية والالتزامات المستمرة.

وقام البنك بتعيين شركة الإنماء للاستثمار، والجزيرة كابيتال، وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديرين لسجلات الاكتتاب للطرح.

وأشار إلى أن الحد الأدنى للاكتتاب 200 ألف دولار ويُحدد سعر طرح الصك حسب ظروف السوق.

وتبلغ القيمة الاسمية للصك 200 ألف دولار، ويُحدد العائد حسب ظروف السوق، وتكون مدة استحقاق الصك مستمرة بدون تاريخ استحقاق مع حقوق استرداد وفقاً لشروط وأحكام الصكوك.

تكون الصكوك مستمرة ووفقاً لذلك لا يكون للصكوك تاريخ استحقاق محددٌ أو نهائي؛ لكن يمكن استرداد الصكوك بشكل مبكر بناء على حدث رأسمالي أو حدث ضريبي أو عند اختيار البنك كما هو موضّح في شروط وأحكام الصكوك.

كان بنك الجزيرة قد أعلن عن عزم شركة بنك الجزيرة لصكوك الشريحة الأولى المحدودة، وهي شركة معفاة تأسست في جزر كايمان ذات مسؤولية محدودة، على إصدار صكوك رأس المال من الشريحة الأولى بمبلغ إجمالي لا يتجاوز 500 مليون دولار.

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