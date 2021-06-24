رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضم إلى مجلس ريلاينس إندستريز

قالت ريلاينس إندستريز اليوم الخميس، إن ياسر الرميان رئيس مجلس إدارة أرامكو السعودية سينضم إلى مجلس إدارة الشركة الهندية العملاقة.

وأعلنت ريلاينس بيع حصة 20% في أنشطتها لتحويل النفط إلى كيماويات مقابل 15 مليار دولار في 2019 إلى أرامكو، أكبر مصدر للنفط في العالم.

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لكن الصفقة توقفت بعد انهيار أسعار النفط والطلب عليه العام الماضي بسبب الجائحة.

وأمس، قالت مصادر لوكالة رويترز، إن شركة أرامكو السعودية تمكنت من تمديد قرض بقيمة 10 مليارات دولار لمدة عام.

وكانت أرامكو قد حصلت عليه في مايو من العام الماضي.

وأضافت المصادر أن القرض كان يتضمن خيارا لتمديده لمدة عام لكن بدلا من دفع سعر فائدة أعلى لتمديد الصفقة، فإن الشركة طلبت شروطا أفضل تعكس تحسن أوضاع السوق.

ويقل التسهيل الممدد أقل بنسبة تتراوح بين 30 و40% عما كان سيتعين دفعه بموجب الاتفاق الأصلي.