صندوق جدوى ريت السعودي يوزع 30 مليون ريال على مالكي الوحدات

أعلنت شركة جدوى للاستثمار عن توزيع أرباح نقدية على مالكي وحدات صندوق جدوى ريت السعودية للربع الأول من عام 2021، بإجمالي 30.02 مليون ريال، لعدد 158 مليون وحدة قائمة.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن قيمة الربح الموزع لكل وحدة 0.19 ريال، بنسبة توزيع إلى السعر الأولي للوحدة 1.90%.

مادة اعلانية

وأضافت أن نسبة التوزيع من صافي قيمة الأصول 1.6%، كما في 31 ديسمبر 2021.

وتكون أحقية التوزيعات النقدية لمالكي الوحدات حسب سجل مالكي الوحدات بنهاية يوم 1 يوليو 2021، وسيتم دفع التوزيعات خلال 20 يوم عمل من تاريخ الاستحقاق.

كان صافي ربح صندوق جدوى ريت السعودية، قد ارتفع بنسبة 101% في العام 2020، ليصل إلى نحو 154.09 مليون ريال، مقارنة بنحو 76.65 مليون ريال في 2019.