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مبادلة تبيع حصة في أويل سيرش مقابل 275 مليون دولار

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مبادلة للاستثمار

مبادلة تبيع حصة في أويل سيرش مقابل 275 مليون دولار

أويل سيرش مقرها بابوا غينيا الجديدة

متابع الغاء المتابعة

رويترز

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قالت شركة أويل سيرش ومقرها بابوا غينيا الجديدة في بيان اليوم الخميس، إن صندوق مبادلة الاستثماري التابع لحكومة أبوظبي باع حوالي 4.5% من الشركة مقابل 362.8 مليون دولار أسترالي (274.82 مليون دولار).

وأظهر الإفصاح أن مبادلة، التي تستثمر في أويل سيرش منذ عام 2008، باعت 94 مليون سهم يوم الثلاثاء وخفضت حصتها إلى 4.94% دون حد 5% المطلوب لتكون مساهما رئيسيا في أستراليا.

ولم ترد مبادلة على طلب للحصول على تعقيب.

وامتنعت مبادلة، التي اشترت في البداية حصة 17.6% في عام 2008، عن المشاركة في زيادة رأسمال بقيمة 1.16 مليار دولار أسترالي التي نفذتها أويل سيرش في أبريل نيسان 2020.

وقالت أويل سيرش في بيان منفصل في وقت سابق اليوم الخميس إن ممثل الصندوق الحكومي بخيت الكثيري استقال أيضا من مجلس إدارتها.

واليوم أيضا، أعلنت مجموعة إي.إن+ الروسية، إن مبادلة، اشترت حصة 2.6% في المجموعة الروسية التي تمتلك حصة كبيرة في شركة روسال المنتجة للألمنيوم.

وأضافت "إي.إن+" أن مبادلة اشترت الحصة من بولينا يوماشيفا، الزوجة السابقة لرجل الأعمال الروسي أوليج ديريباسكا، المفروضة عليه عقوبات أميركية.

وبعد الصفقة، تراجعت حصتها في "إي.إن+" إلى 2.58%.

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ويعد استثمار مبادلة في "إي.إن+ الروسية" إضافة جديدة لاستثماراتها العالمية المتنامية في قطاع الاستهلاك، من خلال شركات رائدة عالمياً مثل "ريلاينس ريتيل فينشرز ليمتد"، و"كوبانق"، و"ترك هيرو".

وتركز مبادلة على الاستثمار في مؤسسات تعمل تحت قيادة فرق متميزة وتتمتع بمكانة متقدمة في الأسواق الجذابة تتوفر فيها فرص نمو قوية.

وشركة مبادلة للاستثمار هي شركة استثمار سيادية، تدير محفظة أعمال عالمية، وتتمثل مهمتها في تحقيق عوائد مالية مستدامة لحكومة أبوظبي، تتوزع محفظة أعمال مبادلة التي تبلغ قيمتها 894 مليار درهم إماراتي (243.4 مليار دولار أميركي) على 6 قارات.

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