مجلس إدارة "أركان" يوافق على صفقة الاستحواذ العكسي على "حديد الإمارات"

وافق مجلس إدارة شركة "أركان" لمواد البناء على صفقة الاستحواذ العكسي على شركة "حديد الإمارات" المملوكة لشركة "صناعات".

وبحسب الصفقة سيتم تحويل إجمالي رأسمال شركة "حديد الإمارات" إلى شركة "أركان"، مقابل إصدار "أركان" لصالح "صناعات" سندات قابلة للتحويل بشكل إلزامي وتلقائي إلى 5 مليارات و100 مليون سهم عادي عند إغلاق الصفقة.

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وبعد استكمال الصفقة ستمتلك "صناعات" ما يصل إلى 87.5% من إجمالي أسهم "أركان".

وكانت "بلومبرغ" أفادت في مايو بأن شركة ADQ القابضة، تخطط لدمج شركة الإمارات للصناعات الحديدية مع شركة أركان لمواد البناء، وتشكيل كيان يبلغ إجمالي أصوله حوالي 13 مليار درهم (3.54 مليار دولار).

وكجزء من العرض، قالت الوكالة إن أركان ستصدر حقوقا قابلة للتحويل إلى شركة "صناعات" التي تسيطر عليها ADQ، والتي تمتلك حديد الإمارات. وقالت الشركتان إن قيمة "أركان" داخل الصفقة تبلغ 1.4 مليار درهم.