هيئة السوق السعودية تقر زيادة رأسمال "الأندلس العقارية" لـ933.3 مليون ريال

أعلنت هيئة السوق المالية السعودية، اليوم الخميس، عن صدور قرارها المتضمن الموافقة على طلب شركة الأندلس العقارية زيادة رأسمالها من 700 مليون ريال، إلى نحو 933.33 مليون ريال.

وقالت الهيئة في بيان لها، إن الزيادة تكون بمنح سهم مجاني مقابل كل 3 أسهم قائمة يملكها المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي سوف يحدد مجلس إدارة الشركة تاريخه في وقت لاحق.

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وأضافت أن قيمة الزيادة في رأس المال تسدد عن طريق تحويل مبلغ نحو 233.33 مليون ريال، من كل من بند "الأرباح المبقاة" وبند "الاحتياطي النظامي" وبالتالي يزداد عدد الأسهم من 70 مليون سهم إلى نحو 93.33 مليون سهم، بزيادة قدرها 23.33 مليون سهم.

وأشارت هيئة السوق المالية إلى ألا يتجاوز تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية ستة أشهر من تاريخ هذه الموافقة وعلى أن تستكمل الشركة الإجراءات والمتطلبات النظامية ذات العلاقة.

وكانت شركة الأندلس العقارية قد أعلنت عن النتائج المالية الأولية للربع الأول من العام الجاري، محققة نموا في صافي الربح بنسبة 54.9%.

وقالت الشركة، في بيان سابق، إن صافي الربح ارتفع إلى 18.96 مليون ريال، مقابل 12.24 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة بـ 20.5% إلى 50.54 مليون ريال، مقابل 41.94 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام الماضي.