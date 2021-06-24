"أبوظبي كاتاليست بارتنرز" المدعوم من مبادلة مستعد لمزيد من التمويل

قال الرئيس التنفيذي لصندوق أبوظبي كاتاليست بارتنرز المدعوم من مبادلة، إن‭‭ ‬‬الصندوق مستعد لجمع المزيد من رأس المال بعد استثمار نحو مليار دولار خلال الشهور الثمانية عشر الماضية.

وأسس صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي وشركة فالكون إيدج كابيتال الأميركية لإدارة الأصول البديلة كاتاليست بارتنرز في عام 2019 برأسمال مليار دولار.

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وقال الرئيس التنفيذي جيمس مونس لرويترز، إن كاتاليست بارتنرز نفذ حتى الآن 21 استثمارا بمتوسط 50 مليون دولار، فيما استثمرت بعض الصفقات 100 مليون دولار.

وأضاف مونس: "الخطة أن نفعلها مرة أخرى. أعتقد أننا ذهبنا أسرع من المتوقع" في إشارة إلى إضافة المزيد من رأس المال.

وقال إنه لم يتم اتخاذ أي قرار بشأن موعد التعهد برأس المال الجديد أو حجمه.

وتابع: "وجهة نظري هي أن هذا يمكن أن يصل إلى مليار دولار أخرى ولدينا ملياران نستخدمهما خلال الأشهر الثمانية عشر القادمة. سيكون هذا بمثابة سجل حافل تحقق خلال أربع سنوات لصندوق حجمه مليارا دولار وسنبدأ في اكتساب بعض الأهمية في المنطقة".

ووفقا لموقعه على الإنترنت فقد تأسس صندوق كاتاليست بارتنرز لدعم تطوير سوق أبوظبي العالمي، وهو المركز المالي في أبو ظبي والذي تم افتتاحه في عام 2015، وتحقيق عائدات مالية في الوقت نفسه.

وتضمنت استثماراته شركة أميركية ناشئة في مجال التكنولوجيا المالية وشركة تأجير طائرات مقرها أبو ظبي.