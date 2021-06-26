جي إف إتش تستحوذ على منشأة لوجستية لشركة فيدكس في أميركا بـ 100 مليون دولار

أعلنت مجموعة جي إف إتش المالية، اليوم السبت، استحواذها على منشأة لوجستية للتخزين والتوزيع في ولاية أوهايو بالولايات المتحدة الأميركية، مؤجرة بالكامل لشركة فيدكس إنك، في إطار معاملة تقدر قيمتها بنحو 100 مليون دولار أميركي.

تأتي هذه المعاملة في إطار توجه جي إف إتش نحو الاستثمار في قطاع العقارات اللوجستية والصناعية، حيث تركز على استحواذ الأصول اللوجستية العالية الجودة، الواقعة في مراكز توزيع رئيسية، للاستفادة من المقومات القوية التي نتجت عن الاستخدام الواسع للتجارة الإلكترونية والتي صاحبها معدلات مبيعات مرتفعة.

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وتواصل جي إف إتش توسعة منصتها اللوجستية العالمية، عقب استحواذها مؤخرا على محفظة أمازون في إسبانيا، منشأة توزيع ميشلان في شيكاغو والمعاملة الحالية لمنشأة توزيع فيديكس، للاستفادة من كبار المستأجرين ذوي الجدارة الائتمانية الذين يشغلون مجموعة متنوعة من المنشآت الحيوية في مواقع هامة في أميركا الشمالية وأوروبا.

وتتمتع منشأة فيدكس بموقع فريد، بالنظر إلى قلة الخدمات المماثلة المتوفرة في المنطقة المجاورة مما يجعلها جاذبة لكبار المستأجرين المعروفين، ويجعل منها استثمارا جذابا لجي إف إتش. تقع المنشأة في مركز لوجستيات بارز في ولاية أوهايو، في إحدى المدن التي تعتبر من أسرع المدن نمو في البلاد حيث توفر مدخلا إلى أكثر من 60% من سكان الولايات المتحدة في يوم قيادة واحد. ونظرا لموقعها الاستراتيجي فإنها تعتبر منشأة للمهام الصعبة لفيدكس ولنشاطها لخدمات التوصيل الأرضي المتنامية داخل البلاد.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة جي إف إتش المالية السعودية، رازي المرباطي، "أدت الزيادة في التجارة العالمية والتجارة الإلكترونية، إضافة إلى التطور الذي طرأ على إدارة سلاسل التوريد، إلى ارتفاع معدلات الطلب على مساحات التخزين بشكل كبير، ومن ثم زيادة النمو. في إطار استراتيجيتنا للاستثمار، فإننا نستثمر في هذا القطاع الديناميكي ونقوم بإنشاء محفظة قوية ومتنوعة."

وقال نائل مصطفى، رئيس الاستثمار المشارك – العقار في جي إف إتش، "نتطلع إلى الإعلان عن عدة معاملات أخرى في القطاع خلال هذا العام عبر أميركا الشمالية وأوروبا من منطلق قناعتنا وثقتنا الكبيرة في قطاع اللوجستيات على المستوى العالمي، والفرص التي يقدمها لجي إف إتش ومساهميها ومستثمريها."

من الجدير بالذكر أن جي إف إتش تعتبر مستثمر عقاري عالمي، حث تستثمر عبر قطاعات ذات مقومات قوية طويلة الأجل، ولديها في الوقت الحاضر أصولا تحت الإدارة بقيمة تتجاوز 12 مليار دولار أميركي.