.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إيلون ماسك يخطط لطرح ستارلينك.. ويغري مساهمي تسلا

ستارلينك
ستارلينك
إيلون ماسك

إيلون ماسك يخطط لطرح ستارلينك.. ويغري مساهمي تسلا

التحول إلى شركة عامة في وقت أقرب من ذلك سيكون صعباً للغاية

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

قال إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة SpaceX وتسلا، إنه يخطط لتحول خدمة النطاق العريض عبر الأقمار الصناعية ستارلينك Starlink إلى شركة عامة عندما يكون التدفق النقدي أكثر قابلية للتنبؤ.

وتسمح ستارلينك، التي تديرها حاليًا شركة استكشاف الفضاء SpaceX، للأشخاص بالاتصال بالإنترنت عبر طبق القمر الصناعي.

ويتم بث الإنترنت إلى الطبق عبر أقمار ستارلينك الصناعية التي تم وضعها في المدار بواسطة شركة SpaceX، وفقا للبوابة العربية للأخبار التقنية.

وقال ماسك في تغريدة: "التحول إلى شركة عامة في وقت أقرب من ذلك سيكون صعبًا للغاية. أبذل قصارى جهدي لإعطاء الأفضلية لمساهمي تيسلا على المدى الطويل".

"لوسيد موتورز" تفتتح معرضا جديدا في مدينة نيويورك شركات سيارات كهربائية "لوسيد موتورز" تفتتح معرضا جديدا في مدينة نيويورك

وجاءت تغريدة الملياردير بعد أن سأله أحد مستخدمي تويتر بشأن وجود أفكار تتعلق بالاكتتاب العام الأولي لشركة ستارلينك.

وقالت رئيسة شركة SpaceX، جوين شوتويل، في العام الماضي: يمكن فصل ستارلينك عن SpaceX في طرح عام أولي.

وتريد شركة ستارلينك، التي يقع مقرها في ريدموند بواشنطن، تزويد العالم بإنترنت أسرع، بدءًا من تحسين الوصول إلى الإنترنت في أجزاء من العالم لا يخدمها حاليًا موفرو النطاق العريض.

وتخطط للقيام بذلك عن طريق وضع الآلاف من أقمار الاتصالات الصغيرة في مدار أرضي منخفض يمكنه إرسال إنترنت عالي السرعة وزمن وصول منخفض إلى الأرض.

وتجرب ستارلينك حاليًا خدمتها مع عملاء في 11 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

وقال ماسك في شهر مايو إن الشركة تلقت أكثر من 500 ألف طلب أولي لخدمة الإنترنت ولا تتوقع أي مشاكل فنية في تلبية الطلب.

وقالت شوتويل: "ستارلينك يجب أن تكون قادرة على توفير تغطية عالمية مستمرة بحلول شهر سبتمبر".

وأضافت في مؤتمر تكنولوجيا لمجموعة Macquarie عبر البث الشبكي: "نشرنا بنجاح 1800 قمر صناعي أو نحو ذلك. وبمجرد وصول كل هذه الأقمار الصناعية إلى مدارها التشغيلي، سيكون لدينا تغطية عالمية مستمرة. لذلك يجب أن يكون الإطار الزمني خلال شهر سبتمبر".

وأوضحت شركة ستارلينك أنها تخطط لإطلاق 12000 قمرا صناعيا في المجموع بتكلفة نحو 10 مليارات دولار.

وقال ماسك في شهر مايو إن ستارلينك ستكون مصدرًا مهمًا لتمويل بعض خططه الأخرى، بما في ذلك إرسال عملاء يدفعون إلى المريخ واستعمار المريخ.

وفي مقابلة في شهر مارس من العام الماضي، قال ماسك إن شركة SpaceX يمكن أن تحقق ما يصل إلى 30 مليار دولار سنويًا من خلال توفير النطاق العريض. وهي مفيدة لشركات الاتصالات لأنها تخدم العملاء الأصعب.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد