تفاقم خسائر "القلعة" الفصلية 18% إلى 479 مليون جنيه

تفاقمت خسائر "شركة القلعة" بـ 18% في الربع الأول من العام الحالي، مقارنة مع الربع المماثل من العام الماضي لتبلغ 479 مليون جنيه.

وأوضحت الشركة المتخصصة في استثمارات الطاقة والبنية الأساسية، أن إيرداتها الفصلية تراجعت بـ 23% لتبلغ 8 مليارات جنيه.

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ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى تراجع مساهمة مشروع "الشركة المصرية للتكرير" نتيجة مواجهته تحديات تشغيلية أدت إلى توقفه لمدة 29 يومًا، وتباطؤ طاقته الإنتاجية.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع إيرادات شركة "طاقة عربية" بـ 3% خلال الربع الأول، في ضوء نمو حجم أنشطة توزيع الكهرباء ومبيعات قطاع تسويق وتوزيع المنتجات البترولية.