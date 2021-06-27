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ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها لإعمار العقارية من سلبية إلى مستقرة

إعمارالعقارية مناسبة
إعمار العقارية
سوق دبي

ستاندرد آند بورز تعدل نظرتها لإعمار العقارية من سلبية إلى مستقرة

مبيعات العقارات في الإمارات ارتفع إلى 10.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021

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دبي - العربية.نت

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قالت وكالة ستاندرد آند بورز "إس آند بي غلوبال للتصنيفات الائتمانية" إن سوق العقارات السكنية في دبي يكتسب زخماً مع زيادة الطلب الذي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في بعض مناطق الإمارة لأول مرة منذ 2015.

وأضافت في تقرير اطلعت عليه "العربية.نت"، أن لشركة إعمار العقارية نصيب الأسد من النمو بفضل موقعها الرائد في السوق، كما يتضح من ارتفاع مبيعات العقارات في الإمارات العربية المتحدة إلى 10.5 مليار درهم خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2021 ، مقارنةً بـ 6.3 مليار درهم في عام 2020 بأكمله.

وتتوقع ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش في أرباح الشركة ومقاييس الائتمان في عام 2021، حيث من المحتمل أن تتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 8 مليارات درهم وتحسن الأموال من العمليات (FFO) إلى الديون إلى حوالي 30%. لذلك، قامت إس آند بي بتعديل توقعاتها بشأن إعمار العقارية لتصبح مستقرة من سلبية وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة "BB +".

وتشير النظرة المستقبلية المستقرة إلى توقع ستاندرد آند بورز أن يصل حجم التمويل الفوري المعدل من إعمار العقارية إلى ما يقرب من 30% في نهاية عام 2021 وسيستمر في الارتفاع في السنوات التالية.

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