"لوسيد موتورز" تفتتح معرضا جديدا في مدينة نيويورك

أعلنت شركة لوسيد موتورز الأميركية المتخصصة في السيارات الكهربائية، عن افتتاح أول معارضها في حي Meatpacking بمدينة نيويورك والثامن منذ بداية العام الماضي، وذلك بالتزامن مع انتعاش حركة البيع بالتجزئة.

ويوفر معرض لوسيد الجديد لزواره الفرصة لتجربة سيارة لوسيد إير والاطلاع على المجموعة الكاملة من نماذج السيارة.

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يُشار إلى أن صندوق الاستثمارات السعودي كان قد استثمر ما يزيد عن مليار دولار في الشركة عام 2018.