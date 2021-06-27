مساهمو "بوبا العربية" يوافقون على توزيع 408 ملايين ريال أرباحاً

أعلنت شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني "بوبا العربية" عن موافقة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة غير العادية يوم الخميس الماضي، على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية 2020، بواقع 3.40 ريال للسهم الواحد، بمبلغ إجمالي 408 ملايين ريال، أي بنسبة 34% من قيمة السهم الاسمية.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن الأحقية تكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية "مركز الإيداع"، في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، وسيتم توزيع الأرباح خلال 15 يوماً من تاريخ الجمعية وسيتم الإعلان على تداول عن تاريخ التوزيع لاحقاً.

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وأضافت أن المساهمين وافقوا على شراء "بوبا العربية" لأسهم بمبلغ 21.24 مليون ريال، وبحد أقصى عدد 326 ألف سهم، بهدف تخصيصها لبرنامج موظفي الشركة (خطة الحوافز طويلة الأجل)، على أن يتم التخصيص خلال مدة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية العامة غير العادية.

وأوضحت أن تمويل الشراء سيتم من النقد المتوفر بالشركة، وفوض المساهمون مجلس الإدارة بإتمام عملية الشراء وتنفيذ عمليات الأسهم المتعلقة بالخطة خلال فترة أقصاها 12 شهراً من تاريخ قرار الجمعية غير العادية.

وحققت الشركة في العام 2020، نموا في صافي الربح قبل الزكاة نسبته 15.577% ليبلغ 823.669 مليون ريال مقابل 712.654 مليون ريال خلال الفترة المناظرة.