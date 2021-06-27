"الخضري" تسلم "خطة إعادة التنظيم المالي" للمحكمة التجارية بالدمام

أعلنت شركة أبناء عبدالله عبد المحسن الخضري "الخضري"، عن تسليمها مقترح "خطة إعادة التنظيم المالي" الدائرة التجارية الأولى بالمحكمة التجارية بالدمام، اليوم الأحد، من قبل أمين الإفلاس بدر التميمي.

يذكر أن شركة "الخضري" دخلت تحت إعادة التنظيم المالي كأحد إجراءات نظام الإفلاس، وذلك بناء على الطلب المقدم من أحد دائني الشركة إلى المحكمة التجارية بالدمام بقيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي.

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وكانت شركة "الخضري"، قد أعلنت في 16 مارس 2021، عن تقدمها للمحكمة التجارية بالدمام بطلب تمديد مهلة تقديم مقترح إعادة التنظيم المالي لمدة 30 يوماً إضافية لما طرأ من مستجدات مؤثرة على الشركة وعلى المقترح.

وقالت في بيان سابق للسوق المالية السعودية "تداول"، إن المستجدات تتمثل في اعتماد قائمة مطالبات الدائنين بشكل نهائي وتأثيرها على نصاب التصويت، وإعداد واعتماد القوائم المالية للشركة للأعوام 2018 ، 2019، 2020، والمتوقع الانتهاء منها في القريب العاجل وما لها من تأثير على بيان ديون الشركة وتدفقاتها المالية المستقبلية.

وأشارت كذلك إلى الملاحظات المستلمة من الدائنين على شروط التسوية والتي قد تؤثر على أساس شروط وبنود جدولة الديون وآلية السداد في مقترح إعادة التنظيم المالي.