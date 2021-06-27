"لازوردي": تغطية الطرح المتبقي 1,550%

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1,550%.

وقالت لازوردي للمجوهرات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المباعة 1722161 سهما، بإجمالي مبلغ عائد من عملية البيع الأسهم غير المُكتتب بها نحو 37.45 مليون ريال.

مادة اعلانية

وأضافت أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 21.75 ريال للسهم.

وذكرت الشركة أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغت نحو 20.23 مليون ريال.

وأوضحت أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين هو مطلع يوليو 2021.

كانت شركة لازوردي للمجوهرات، قد أعلنت عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 12.77 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 14.5 مليون سهم.

وبلغت نسبة التغطية 88.12%، بإجمالي 127.77 مليون ريال.

وبدأت فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.722 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 22 يونيو، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 23 يونيو 2021.