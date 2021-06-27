.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

"لازوردي": تغطية الطرح المتبقي 1,550%

لازوردي
فرع تابعة لشركة لازوردي للمجوهرات
سوق السعودية

"لازوردي": تغطية الطرح المتبقي 1,550%

بإجمالي مبلغ عائد من عملية البيع الأسهم غير المُكتتب بها نحو 37.45 مليون ريال

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة لازوردي للمجوهرات عن نتائج الطرح المتبقي وتخصيص أسهم حقوق الأولوية، حيث بلغت نسبة التغطية بنهاية فترة الطرح المتبقي 1,550%.

وقالت لازوردي للمجوهرات في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن عدد الأسهم المباعة 1722161 سهما، بإجمالي مبلغ عائد من عملية البيع الأسهم غير المُكتتب بها نحو 37.45 مليون ريال.

وأضافت أن متوسط سعر البيع للأسهم المباعة 21.75 ريال للسهم.

"التنمية الغذائية" تحدد النطاق السعري لطرحها العام بسوق السعودية أسواق المال سوق السعودية "التنمية الغذائية" تحدد النطاق السعري لطرحها العام بسوق السعودية

وذكرت الشركة أن صافي مبلغ التعويضات العائد لملاك حقوق الأولوية وكسور الأسهم بلغت نحو 20.23 مليون ريال.

وأوضحت أن تاريخ إيداع الأسهم في حسابات المساهمين هو مطلع يوليو 2021.

كانت شركة لازوردي للمجوهرات، قد أعلنت عن نتائج تداول حقوق الأولوية والاكتتاب في الأسهم الجديدة وتفاصيل عملية بيع الأسهم التي لم يُكتتب فيها، حيث بلغ إجمالي عدد الأسهم المكتتب بها من مجمل الأسهم المطروحة الجديدة 12.77 مليون سهم من الأسهم الجديدة المطروحة من إجمالي عدد 14.5 مليون سهم.

وبلغت نسبة التغطية 88.12%، بإجمالي 127.77 مليون ريال.

وبدأت فترة الطرح المتبقي للأسهم التي لم يتم الاكتتاب بها والبالغة 1.722 مليون سهم من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 22 يونيو، وتستمر إلى الساعة الخامسة مساءً من يوم الأربعاء 23 يونيو 2021.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
شاهد ضحية لفتاة شاهد ضحية لفتاة "التيك توك" بمصر تكشف: هكذا استدرجوني
3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي 3 فئات مستثناة من شرط الجنسية السعودية للحصول على معاش الضمان الاجتماعي
هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب هل يوجد كائنات فضائية؟..أخيراً المخابرات الأميركية تجيب
مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد مسؤول إثيوبي: بدأنا الملء.. ومصر لا تستطيع هدم السد
عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق! عاش حياته مدعياً الفقر المدقع.. مصري يترك ثروة لا تصدق!
السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان السعودية تحبط تهريب شحنة مخدرات ضخمة قادمة من لبنان
قبل أن تذهب
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
طالبان تواصل بسط سيطرتها على مناطق جديدة في أفغانستان
اكتشف المزيد