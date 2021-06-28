إعمار العقارية تعين بنوكاً لإدارة طرح صكوك

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الاثنين، عن طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إنها قامت بتكليف كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسيين لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين بالإضافة لمكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على حدة أو مع مجموعة منهم اعتباراً من 28 يونيو 2021.

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وأضافت أنه وفقاً لظروف السوق قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار الأميركي وفقاً للائحة (S)، وذلك لمدة 10 سنوات ضمن برنامج إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، وتقوم إعمار العقارية بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.

في تقرير لها أمس، توقعت ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش في أرباح إعمار العقارية، ومقاييس الائتمان في عام 2021، حيث من المحتمل أن تتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 8 مليارات درهم وتحسن الأموال من العمليات (FFO) إلى الديون إلى حوالي 30%.

لذلك، قامت إس آند بي بتعديل توقعاتها بشأن إعمار العقارية لتصبح مستقرة من سلبية وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة "BB +".