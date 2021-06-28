.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

إعمار العقارية تعين بنوكاً لإدارة طرح صكوك

إعمارالعقارية مناسبة
شعار إعمار العقارية
إعمار

إعمار العقارية تعين بنوكاً لإدارة طرح صكوك

صكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار الأميركي

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة إعمار العقارية، اليوم الاثنين، عن طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى لمدة 10 سنوات.

وقالت الشركة في بيان لسوق دبي المالي، اليوم الاثنين، إنها قامت بتكليف كل من بنك دبي الإسلامي وبنك الإمارات دبي الوطني كابيتال، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، بالإضافة إلى بنك ستاندرد تشارترد، كمدراء للاكتتاب وحافظي السجلات الرئيسيين لترتيب مكالمات مع المستثمرين الدوليين بالإضافة لمكالمات مع مستثمري الدخل الثابت سواء مع كل منهم على حدة أو مع مجموعة منهم اعتباراً من 28 يونيو 2021.

وأضافت أنه وفقاً لظروف السوق قد يتبع ذلك عملية طرح جزئي لصكوك من الدرجة الأولى غير المحملة بضمانات بالدولار الأميركي وفقاً للائحة (S)، وذلك لمدة 10 سنوات ضمن برنامج إعمار العقارية لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، وتقوم إعمار العقارية بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.

في عالم شبه مغلق بسبب كورونا.. دبي تتحول إلى مقصد للفعاليات الدولية اقتصاد اقتصاد دبي في عالم شبه مغلق بسبب كورونا.. دبي تتحول إلى مقصد للفعاليات الدولية

في تقرير لها أمس، توقعت ستاندرد آند بورز حدوث انتعاش في أرباح إعمار العقارية، ومقاييس الائتمان في عام 2021، حيث من المحتمل أن تتجاوز الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء (EBITDA) 8 مليارات درهم وتحسن الأموال من العمليات (FFO) إلى الديون إلى حوالي 30%.

لذلك، قامت إس آند بي بتعديل توقعاتها بشأن إعمار العقارية لتصبح مستقرة من سلبية وأكدت التصنيف الائتماني طويل الأجل للشركة "BB +".

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
المتحوّر المتحوّر "دلتا" يقلق العالم.. هل نعود لقواعد الإغلاق؟
خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم خلال هذا العام.. أعدم البرتغاليون رئيس وزرائهم
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها لاعبة كرة قدم تتحدى رونالدو بأهداف يستحيل عليه تسجيلها
هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا هؤلاء ربما تكفيهم جرعة واحدة فقط من لقاح كورونا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد