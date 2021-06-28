سدو المالية تحصل على ترخيص هيئة السوق لممارسة إدارة الاستثمارات

أعلنت شركة سدو المالية في السعودية، عن حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات.

وتستهدف الشركة الجديدة تمكين الاستثمار في فرص رأس المال الجريء من خلال مجموعة من الصناديق المتخصصة في هذا المجال، الموجهة لتمويل مشاريع ريادة الأعمال.

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تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية حصلت على إجمالي تمويل تجاوز 570 مليون ريال في عام 2020، فيما تجاوز حجم التمويل 187 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام.