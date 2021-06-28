.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

سدو المالية تحصل على ترخيص هيئة السوق لممارسة إدارة الاستثمارات

سوق السعودية

سدو المالية تحصل على ترخيص هيئة السوق لممارسة إدارة الاستثمارات

تستهدف الشركة الجديدة تمكين الاستثمار في فرص رأس المال الجريء

متابع الغاء المتابعة

دبي - العربية.نت

نشر في: آخر تحديث:

أعلنت شركة سدو المالية في السعودية، عن حصولها على ترخيص هيئة السوق المالية الأسبوع الماضي لممارسة أنشطة إدارة الاستثمارات.

وتستهدف الشركة الجديدة تمكين الاستثمار في فرص رأس المال الجريء من خلال مجموعة من الصناديق المتخصصة في هذا المجال، الموجهة لتمويل مشاريع ريادة الأعمال.

تجدر الإشارة إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة في السعودية حصلت على إجمالي تمويل تجاوز 570 مليون ريال في عام 2020، فيما تجاوز حجم التمويل 187 مليون ريال في الربع الأول من هذا العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
اختيار المحررين
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين شاهد مشجعة تتسبب بأسوا كارثة رياضية.. دراجات تتشابك بأجساد اللاعبين
الأكثر قراءة
اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية اليوم تطبيق توطين 25% من وظائف الاتصالات وتقنية المعلومات في السعودية
جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: جديد عن صحة دلال عبدالعزيز: "تعبانة ادعوا لها"!
علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن علي دائي: رونالدو لم يعادل رقمي القياسي حتى الآن
الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف الشبحية الجديدة.. مقاتلات أسرع من الصوت بـ6 أضعاف
الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم الهند.. اكتشاف بؤرة جديدة لأحد أخطر الفيروسات بالعالم
إنريكي يطالب الشرطة بالتدخل في قضية موراتا إنريكي يطالب الشرطة بالتدخل في قضية موراتا
قبل أن تذهب
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
ترمب من ولاية أوهايو المتأرجحة: الجمهوريون سيستعيدون أغلبية الكونغرس
اكتشف المزيد