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مساهمو "Burberry" البريطانية يعاقبون سهم الشركة على استقالة الرئيس التنفيذي

اقتصاد بريطانيا

مساهمو "Burberry" البريطانية يعاقبون سهم الشركة على استقالة الرئيس التنفيذي

بعد أن أمضى نحو خمس سنوات على رأس العلامة البريطانية

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دبي - العربية.نت

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أعلنت مجموعة Burberry عن استقالة رئيسها التنفيذي Marco Gobbetti بنهاية العام الحالي، ليتولى رئاسة شركة Salvatore Ferragamo الإيطالية.

وسيعمل Gobbetti مع رئيس مجلس إدارة "بيربري" Gerry Murphy لتقديم الدعم اللازم للإدارة، وتسليم المهام بشكل سلس ومنظم، بحسب ما ذكرته الشركة.

يُذكر أن Gobbetti قد أمضى نحو خمس سنوات على رأس العلامة البريطانية، وساهم في تحسين مبيعات السلع الجلدية، ما دفع شركة Ferragamo لتقديم عرض له لتولي رئاستها.

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