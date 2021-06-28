"سوفت بنك" تدرس أول طرح لسندات خارجية منذ 2018

عينت مجموعة SoftBank بنوكاً لترتيب بيع محتمل لسندات بالدولار واليورو، فيما سيكون أول طرح ديون خارجية لها منذ ثلاث سنوات.

وفوضت مجموعة التكنولوجيا اليابانية كلاً من دويتشه بنك، وباركليز، وإتش إس بي سي، لطرح محتمل لسندات ذات فترات استحقاق تتراوح بين 3 و12 عامًا، وفق ما نقلته "بلومبرغ" عن مصدر مطلع على الأمر.

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وقامت المجموعة سابقًا ببيع سندات مقومة بالدولار واليورو في عام 2018.

يأتي الحديث عن صفقة الديون هذه بعد أن قامت مجموعة SoftBank الشهر الماضي، بأكبر عملية بيع سندات لشركات محلية في اليابان هذا العام. وسجلت شركة التكنولوجيا العملاقة بقيادة الملياردير ماسايوشي سون مؤخرًا أكبر ربح ربع سنوي لشركة يابانية بعد جني مكاسب من استثمارات بقيادة شركة Coupang Inc التي تم طرحها حديثًا.

كانت SoftBank أكبر مُصدر منفرد في سوق سندات الشركات اليابانية في العقد الماضي، حيث جمعت أكثر من 6 تريليونات ين (54 مليار دولار)، الجزء الأكبر منها من المستثمرين الأفراد.