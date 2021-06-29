إقرار تخفيض رأسمال "كيمانول" بـ44.07% ورفض زيادته بحقوق أولوية

وافق مساهمو شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول" في اجتماع الجمعية العامة غير العادية أمس الاثنين، على تخفيض رأسمال الشركة من 1.206 مليار ريال إلى 674.5 مليون ريال، وبالتالي تخفيض عدد أسهم الشركة من 120.6 مليون سهم إلى 67.45 مليون سهم، بنسبة تخفيض 44.07%.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب تخفيض رأس المال هو إطفاء الخسائر المتراكمة بنحو 531.49 مليون ريال، عبر إلغاء نحو 53.149 مليون سهم، عبر تخفيض سهم لكل 2.269 سهم.

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ورفض المساهمون الموافقة على توصية مجلس إدارة الشركة على زيادة رأس المال عبر طرح حقوق أولوية، بقيمة 480 مليون ريال، ليصبح رأس المال بعد الزيادة 1.154 مليار ريال.

يذكر أن نسبة حضور المساهمين بلغت 29.03%.

وقالت الشركة إن سبب طلب زيادة رأس المال هو رفع ملاءة الشركة المالية وتخفيض معدلات الاقتراض والتكاليف المتكبدة منها.

وكانت شركة كيمائيات الميثانول "كيمانول"، قد أعلنت عن نشرة إصدار زيادة رأس المال من خلال إصدار أسهم حقوق أولوية.

وقالت "كيمانول" في نشرة الإصدار، إن القيمة الإجمالية للطرح 480 مليون ريال، بسعر 10 ريالات للسهم الواحد، بإجمالي عدد أسهم 48 مليون سهم.

من جانبها، أعلنت "تداول السعودية" عن احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 25.10 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة، بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة كيمائيات الميثانول على تخفيض رأسمال الشركة.

وذكرت "تداول السعودية" أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناءً على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداءً من اليوم الثلاثاء، على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" بتطبيق تخفيض أسهم شركة كيمائيات الميثانول في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأربعاء 30 يونيو 2021.